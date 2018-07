Elvis Costello heeft kanker en zegt tour af

Zanger Elvis Costello (63) staakt de rest van zijn Europese tournee, omdat hij ziek is. Costello is anderhalve maand geleden geopereerd aan kanker, zo maakte hij vandaag bekend op zijn site. Die operatie was succesvol, maar het herstel verloopt minder voorspoedig.

De zes resterende optredens van zijn tour gaan niet meer door. Het optreden van Costello gisteravond in de tuinen van Paleis Soestdijk was daardoor voorlopig het laatste.

"De geest wil wel, maar ik moet accepteren dat mijn herstel langer duurt dan ik had gehoopt", schrijft Costello in een verklaring.

De zanger van Oliver's Army zegt dat hij zich verkeken heeft op de inspanningen van de optredens. Zijn arts heeft hem geadviseerd om rust te nemen.