Vrouw van verdachte kluisjesroof Oudenbosch bedreigd

De vrouw van een van de verdachten van de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch is bedreigd. "Die ring moet terugkomen, anders weten we je te vinden", zouden twee mannen tegen haar hebben gezegd. Ze reden weg in een zwarte Mercedes met Duits kenteken. Dat vertelt de advocaat van Johan van W. aan Omroep Brabant. De mannen spraken met een Brabants accent.

Het is niet de eerste keer dat de vrouw is bedreigd. Eerder waren het ook al twee mannen die om een witgouden ring vroegen. Of het om dezelfde mannen gaat, kan de advocaat niet zeggen. Ook toen reden ze weg in een auto met een Duits kenteken. Toen ging het om een BMW.

Vier miljoen euro

De familie van de andere verdachte van de kluisjesroof is ook al eens bedreigd. De bedreigers zouden veel contant geld zijn kwijtgeraakt. Bij de roof in het weekend van 3 en 4 maart is voor zeker vier miljoen euro aan geld en sieraden buitgemaakt. De kluishouders denken dat het om het dubbele van dat bedrag gaat. De verdachten werkten voor een beveiligingsbedrijf. Ze zitten nog vast.

Het is niet duidelijk of de families van de verdachten worden beschermd. Het Openbaar Ministerie zegt van het incident te weten en het te onderzoeken. "Maar in dit soort gevallen zeggen we eigenlijk nooit of er mensen worden beveiligd of niet."