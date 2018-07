Nepgynaecoloog moet cel in na misbruiken patiënten

In Australië is een man veroordeeld tot 9,5 jaar cel omdat hij zich voordeed als gynaecoloog, terwijl hij nooit een medische opleiding heeft gevolgd.

De Italiaanse Australiër werkte tussen 2005 en 2015 in een praktijk in Melbourne. Met Italiaanse nep-diploma's deed de man zich voor als vruchtbaarheidsexpert. Hij behandelde in die periode zo'n 30 vrouwen en hun partners.

Miskraam

De 61-jarige man injecteerde de vrouwen met homeopathische middelen, nam bloedmonsters zonder er iets mee te doen en verrichtte medische onderzoeken en echo's bij hen.

Een aantal vrouwen kregen van de man te horen dat ze zwanger waren, terwijl dat helemaal niet zo was. Een zwangere vrouw kreeg een miskraam nadat ze door de man was geïnjecteerd met een onbekende vloeistof.

Bij een patiënte voerde hij borstonderzoek uit zonder handschoenen te dragen. Bij een man haalde hij met een injectienaald zaadcellen uit de testikels van de man, terwijl die niet was verdoofd.

"U bent een charlatan die geen medeleven of spijt kent, hooguit een beetje zelfmedelijden", zei de Australische rechter tegen de man tijdens de uitspraak. "U heeft bewust uw slachtoffers misleid en het vertrouwen dat zij in u hadden geschaad. U heeft ze valse hoop gegeven en ten onrechte hun lichamen betast, terwijl u grote sommen geld van hen kreeg."

De neparts is uiteindelijk veroordeeld voor onder meer seksueel misbruik, aanranding en oplichting. Hij moet minimaal 6,5 jaar de cel in, daarna komt hij in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating.

Zedendelinquent

Het is niet de eerste keer dat de man wordt gestraft. In de jaren 90 is hij in Italië al eens veroordeeld omdat hij zich voordeed als een dokter.

In Australië staat de neparts nu officieel geregistreerd als zedendelinquent, een kwalificatie die de rest van zijn leven blijft staan.