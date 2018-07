Hittegolf in Oost-Canada, tientallen doden

In de stad Montreal alleen al bezweken 18 mensen. Volgens hulpverleners ging het vaak om ouderen, alleenstaanden, chronisch zieken of mensen met psychische problemen. "Als je gezondheidsproblemen hebt, valt het vaak niet op dat je achteruitgaat", waarschuwde een dokter.

Hitte-eilanden

Veel slachtoffers woonden op de bovenste verdiepingen van flats, waar de warmte bleef hangen. De autoriteiten waarschuwen voor het bestaan van 'hitte-eilanden' in de stad, plekken met weinig vegetatie en veel beton. "Als je in een voorstad woont met een zwembad en airco, dan is dat anders dan iemand die werkloos is en in de binnenstad op de vierde verdieping in een klein appartement woont. Daar is het heel, heel heet."

Voor vandaag worden er lagere temperaturen verwacht.