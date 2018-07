Honderden mogelijke terrorismebetalingen ontdekt

De uitwisseling tussen opsporingsdiensten en banken van de namen van mogelijke terrorismeverdachten lijkt een succes. Dankzij de samenwerking in een jaar tijd zo'n driehonderd verdachte betalingen naar boven gekomen. De transacties worden verder onderzocht.

Sinds vorig jaar juli loopt een project waarin de politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD namen van vermoedelijke terroristen doorgeven aan vijf grote banken. De banken kijken dan of die personen ongebruikelijke transacties doen. Als een mogelijke jihadist bijvoorbeeld een vliegticket koopt, dan seint zijn bank de opsporingsdiensten in. Die kunnen dan onderzoeken of er iets verdachts aan de hand is.

"Voor banken is het vaak zoeken naar een speld in een hooiberg, als het gaat om het zoeken naar verdachte transacties, wat ze wettelijk verplicht zijn. Wij hebben als opsporingsdiensten een aantal spelden op ons bureau liggen. Dus het idee van de uitwisseling is: waarom zouden wij de banken niet een handje helpen?", legt officier van justitie Maarten Rijssenbeek, die projectleider is van de taskforce terrorismefinanciering, uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Betere meldingen

Volgens Rijssenbeek is het aantal meldingen van terrorismefinanciering door het project toegenomen. Daarnaast zijn de meldingen vaker bruikbaar. Normaal gesproken is slechts 1 op de 10 meldingen vanuit banken van toegevoegde waarde voor de opsporingsdiensten, bij de proef zijn dat er 6 op de 10.

Rijssenbeek zegt dat die toename te danken is aan de namen die worden doorgegeven aan de banken. "Wij verstrekken alleen namen die op dit moment zeer actueel zijn, van wie een bepaalde dreiging uitgaat en waarvan wij het proportioneel vinden om die namen te verstrekken."

De officier van justitie kan niet zeggen in hoeveel gevallen de meldingen echt hebben bijgedragen aan een strafzaak, omdat in veel gevallen het onderzoek nog loopt.

Het uitwisselingsproject is onlangs met een jaar verlengd en volgens een woordvoerder van het Functioneel Parket van het OM wordt er bekeken of de uitwisseling een structureel karakter kan krijgen.

Niet eerste keer

De proef lijkt op een eerdere uitwisseling tussen vier banken en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), die alle opvallende transacties analyseert die worden gemeld vanuit de financiƫle sector.

Inmiddels loopt de uitwisseling tussen de banken en de FIU niet meer, omdat de looptijd is verstreken. De FIU en het ministerie van Justitie en Veiligheid overwegen de uitwisseling te verlengen.