50 auto's in brand in Nantes, derde onrustige nacht op rij

Voor de derde nacht op rij zijn er ongeregeldheden uitgebroken in de Franse stad Nantes. Volgens de brandweer werden ongeveer vijftig auto's in brand gestoken. Drie mensen werden aangehouden. Niemand raakte gewond.

De ongeregeldheden volgen op een incident dinsdagavond, toen de politie een 22-jarige man doodschoot. Die was bij een controle ingereden op een agent, waarna een andere agent op de auto schoot en de man in zijn halsslagader raakte. De man was een bekende van de politie vanwege diefstallen en handel in drugs.

Herdenkingstocht

De rellen van afgelopen nacht begonnen na een herdenkingstocht voor het slachtoffer, waar zo'n duizend mensen aan meededen. Die riepen onder meer leuzen als "waarheid" en "gerechtigheid".

De Franse premier Philippe beloofde gisteren bij een bezoek aan Nantes "de grootst mogelijke transparantie" over de omstandigheden rond de dodelijke schietpartij. Ook zei hij dat hij het geweld van de betogers tijdens de nachtelijke ongeregeldheden veroordeelt.