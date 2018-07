Huisarts verdacht van ontucht met zeker zes patiëntes

Een huisarts in Velserbroek wordt verdacht van seksueel overschrijdend gedrag. De 62-jarige man heeft zich mogelijk aan zes patiëntes vergrepen. Hij zou de vrouwen onnodig hebben aangeraakt en ze moesten zich uitkleden terwijl dat niet nodig was.

De zaak kwam aan het licht toen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd klachten binnenkreeg over de huisarts. Veertien mensen - onder wie collega's van de arts - deden een melding. Zes van hen deden aangifte. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat meer mensen zich melden.

De arts is eind mei aangehouden. Hij is op vrije voeten, op voorwaarde dat hij zijn beroep voorlopig niet uitoefent. De man wordt ook verdacht van fraude bij het in rekening brengen van consulten , schrijft NH Nieuws.