RIVM: 19.000 jongeren drinken te veel energiedrank

Zo'n 19.000 jongeren drinken te veel energiedrankjes en lopen daarmee gezondheidsrisico's, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek. Staatssecretaris Blokhuis praat met diverse organisaties over maatregelen.

Volgens het RIVM is de consumptie van energiedrankjes onder jongeren de afgelopen jaren over het algemeen afgenomen. Maar zo'n 1 tot 2 procent van de jongeren tussen 13 en 18 jaar, 19.000, drinkt drie blikjes of meer per dag. Daarmee lopen zij een verhoogd risico op hartritmestoornissen en effecten op het centraal zenuwstelsel.

Stoppen met verkoop

Blokhuis vraagt artsen alert te zijn op overmatig gebruik en voorlichting te geven aan de doelgroep. Ook moet het advies van het Voedingscentrum meer onder de aandacht komen. Dat advies is: voor kinderen onder de 13 geen energiedrank en vanaf 13 liever niet en anders maximaal 1 blikje per dag.

Aldi en Lidl kondigden deze week aan dat ze stoppen met de verkoop van energiedrankjes aan jongeren tot 14 jaar. Dat vindt de staatssecretaris een goed initiatief. Hij praat nog met organisaties over een algemener 'restrictief verkoopbeleid'. Hij hoopt in oktober met zijn Nationaal Preventieakkoord te komen.