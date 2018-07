Droogte in Nederland: emmertjes water halen en strijd om zwembadjes

De droogte in Nederland houdt voorlopig nog wel even aan. Op tal van plekken worden maatregelen genomen. We praten je hier bij over het droogte-nieuws.

Franse wijn in Nederland

Waar de meeste mensen inmiddels wel klaar zijn met de droogte, kan het wijnboer Bas Kon niet lang genoeg duren. Door het warme weer kwam de rijp van de druiven op zijn wijngaard in het Zuid-Hollandse Goudriaan dit jaar vroeg op gang.

"Dit jaar zijn onze wijnen waarschijnlijk van dezelfde kwaliteit als die uit Frankrijk", zegt Kon tegen RTV Rijnmond. "Dit is het mooiste plaatje dat je van een wijngaard kunt hebben. Veel zon en warmte, daar houden druiven van. Ze hebben een hekel aan kou."

Kon verwacht dit jaar een top-oogst. Al wil hij nog niet te vroeg juichen. Ook in het najaar is er zon nodig voor een goede afrijping van de druiven. "Het kan de hele zomer prachtig weer zijn, maar als het in september en oktober alsnog koud en regenachtig is, kan het nog misgaan."