Wekdienst 6/7: Good morning, mag Engels de voertaal zijn op universiteiten?

Een duiker die bezig was met de reddingsmissie van het Thaise voetbalteam is overleden na een zuurstoftekort. De man probeerde op een nieuwe plek in de grot een vluchtroute aan te leggen. Collegaduikers hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dat lukte niet meer.

