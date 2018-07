Thaise duiker komt om bij reddingsmissie ondergelopen grot

Een duiker die bezig was met de reddingsmissie van het Thaise voetbalteam is overleden na een zuurstoftekort in een grot. Het gaat om een vrijwilliger die voorheen als duiker van de Thaise marine werkte.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man was 's avonds het water in gedoken en het zou zijn misgegaan toen hij in een grot bezig was met het plaatsen van zuurstofmaskers. Collegaduikers hebben geprobeerd hem te reanimeren maar dat lukte niet meer.

De Thaise hulpdiensten proberen al dagenlang de twaalf jongens en hun voetbalcoach te bevrijden uit een ondergelopen grot.