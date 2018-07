Vrouw met drugsschulden verkoopt zoon, voor zo'n 2500 dollar

Een vrouw uit Texas wordt ervan verdacht dat ze haar 7-jarige zoon heeft verkocht om een drugsschuld in te lossen. De 29-jarige Esmerelda Garza werd vorige week opgepakt nadat een vrouw tegen de politie had gezegd dat ze het kind voor 2500 dollar had gekocht.

Volgens het politierapport hadden Garza en haar vriend flinke schulden bij de vrouw. In ruil voor het kind werd de schuld kwijtgescholden, kreeg ze 500 dollar direct en 700 dollar als de papieren voor overdracht van de voogdij in orde zouden zijn.

Na een zoektocht van de politie werd het jongetje gevonden. De politie vermoedt dat de vrouw ook bezig was om haar twee dochters, van 2 en 3 jaar oud, te verkopen.