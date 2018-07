Foutje: Facebook verwijdert passage uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring

Facebook heeft zijn spijt betuigd aan een Amerikaanse krant, omdat het een bericht met passages uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (Declaration of Independence) had verwijderd. In een automatisch aangemaakt en verstuurd bericht schreef Facebook dat de post in strijd was met Facebooks richtlijnen over haatzaaien.

De redactie van de krant was op het idee gekomen om in de aanloop naar Onafhankelijkheidsdag (4 juli) elke dag een deel van de Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 te publiceren. In die verklaring zetten de schrijvers zich af tegen het Britse gezag en de Britse koning. George III wordt er onder meer van beschuldigd dat hij de "genadeloze Indiaanse wilden" heeft opgehitst om oorlog te voeren tegen de Amerikanen.