Naar je groep 8-feest ga je tegenwoordig in een roze limousine

"Ik doe dit nu 12 jaar, maar het wordt steeds groter", zegt Peter Wagemakers, die als DJ Peerke op kinderfeestjes draait. "Ik heb al twaalf groep 8-feesten gehad deze maand. Ik ken een jongen die ook draait en die moet ik steeds vaker vragen: "Kan jij? Want ik zit al vol."

De kinderen álles geven

"We wilden ze nog een laatste knalfeest geven, voordat ze elkaar na acht jaar steeds minder gaan zien", zegt Hans de Jong. Hij organiseerde samen met andere ouders een groot feest in zijn tuin. "We hebben die kinderen alles willen geven waar ze recht op hebben: geluid, licht, confetti, eten en drinken." Ook werden de kinderen voorgereden in een limousine.

Voor het feest in de tuin van De Jong is een kleine bijdrage gevraagd. Ouders van klasgenoten hielpen mee met het maken van hapjes en de ontvangst van de kinderen. "Als het goed is hebben we kosten noch moeite gespaard om dat ook te realiseren. Je ziet dat ook aan de gezichten. Ze zijn tevreden. Ze genieten. Ik denk dat ze dit heel lang met zich mee gaan dragen."

Overgewaaid fenomeen

Waar die grote afscheidsfeesten voor kinderen uit groep 8 vandaan komen? "Ik denk dat het een beetje overgewaaid is van de middelbare scholen", zegt Natalie Plokker van verhuurbedrijf Limo Exclusief. Ze ziet dat er dit jaar bij groep 8-feesten meer vraag is naar haar auto's. "De jongere jeugd wil ook steeds meer toeters en bellen. Mooie jurken, jongens in pak, haartjes gedaan; alles erop en eraan."