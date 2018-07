Duizenden modelraketten de lucht in: record voor Noordwijkerhout

In Noordwijkerhout hebben leerlingen en docenten van het Leeuwenhorst College vanmiddag vijfduizend papieren modelraketten gelanceerd. De raketjes droegen allemaal een beetje brandstof bij zich.

De actie was een poging om een Guinness wereldrecord te behalen. Volgens Omroep West is dat gelukt, al bleven er nog ruim 700 raketten staan. Hier en daar ontstond na de lancering een klein brandje, maar dat werd snel geblust.

"Bij scheikunde wil je ook een keer modelraketten met raketbrandstof de lucht in schieten. Dit jaar staat Noordwijk in het thema van City of Space, dus een goed moment om nu deze recordpoging te doen", zegt scheikundedocent en initiatiefnemer Martin Hermans op de website blikopnoordwijkerhout.

Heel kleine parachute

Terwijl de leerlingen van het Leeuwenhorst College zich in de scheikundelessen voorbereidden op de recordpoging, kregen basisschoolleerlingen de mogelijkheid om een boodschap op de raketten te plakken. De lancering zelf werd vanmiddag door kinderen uit Noordwijk en Noordwijkerhout gevolgd. Zoals gepland kwamen veel van de modelraketten na de lancering weer rustig naar beneden aan een heel kleine parachute, maar helemaal heel waren ze niet meer.