Eerbetoon Ossendrecht aan kleinste vrouw ter wereld

In de negentiende eeuw was je al snel een aantrekkelijke kermisattractie als je afweek van het 'gewone'. Met Paulina was dat niet anders: haar zwager en impresario Sjef Verschueren reisde met 'Prinses Paulina' stad en land af. Aanvankelijk stelde hij haar tentoon, op een gegeven moment deed ze ook acrobatische toeren en trad ze op als danseres.

Het duo reisde door Europa, later ook door Amerika. Daar kwam een eind aan Paulina's korte leventje. Bij haar dood woog ze vier kilo. Naar verluidt was het duo wel rijk geworden door alle optredens.

Ossendrecht is 'prinses Paulina' niet vergeten. Vandaag werd het kunstwerk onthuld dat kunstenaar Hans Hermes van haar maakte, een silhouet van het meisje, staand op de hand van haar zwager. Tegelijk met het beeld is ook een stripboek gemaakt over haar leven dat volgens Omroep Brabant aan alle basisschoolleerlingen in Woensdrecht is uitgereikt.