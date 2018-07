Zwaargewonde bij grote brand Vlissingen

In twee loodsen op een industrieterrein in Vlissingen woedt een grote brand. De brand is volgens Omroep Zeeland ontstaan bij werkzaamheden in een meterkast in een van de loodsen. Daarbij is iemand zwaargewond geraakt. De brandweer is begonnen met metingen om te zien of er gevaarlijke stoffen vrijkomen.

De omgeving van de twee loodsen is uit voorzorg afgesloten. Het spoorverkeer door het havengebied is stilgelegd. Bij de brand komt veel rook vrij. De rookpluim is vanuit de wijde omtrek te zien. Door de windrichting trekt de rook weg over de Westerschelde.

De veiligheidsregio roept iedereen op om uit de rook te blijven. Omdat er mogelijk koelvloeistoffen aanwezig zijn in de loodsen die nu in brand staan, bestaat de kans dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De veiligheidsregio heeft daarom een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen.