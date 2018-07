Twaalf jaar cel voor broers na dodelijke steekpartij

Twee broers uit Glanerbrug zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar vanwege een dodelijke steekpartij. Die volgde op een ruzie in een eetcafé in het Twentse Reutum.

De broers Ter H. kregen in augustus vorig jaar in het café ruzie met twee broers uit Winterswijk. Een vechtpartij in het café werd gesust, maar de ruzie laaide buiten het café weer op. De verdachten hadden een mes uit de keuken van het café gehaald en staken de broers in de rug. Een van hen overleefde de aanval niet, de ander raakte gewond.

Shockschade

De rechter oordeelde dat beide broers schuldig zijn aan doodslag en poging tot doodslag en gaf ze dezelfde straf - ook al blijkt uit een getuigenverklaring en dna-sporen op de messen dat een van de twee broers daadwerkelijk gestoken heeft. Maar, zo redeneerde de rechtbank: de mannen deden alles samen: ze vochten samen in het café, ze haalden samen het mes en gingen ook allebei buiten weer de confrontatie aan. De mannen zijn niet alleen veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar, ze moeten ook een schadevergoeding van 69.000 euro aan de familie van de broers betalen wegens 'shockschade'.

Beide verdachten beriepen zich eerder op hun zwijgrecht. Ze waren vandaag niet aanwezig bij de uitspraak, meldt RTV Oost.