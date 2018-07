Activisten bij eendenfokkerij: dieren worden geschopt en gekeeld

Een aantal eendenfokkers op de Veluwe lapt dierenwelzijnsregels aan hun laars. Dat blijkt uit schokkende undercoverbeelden van dierenactivisten van Animal Rights.

Op videobeelden die zijn gepubliceerd door RTL, is te zien dat de dieren bij het inladen voor vervoer naar het slachthuis worden gekeeld en geschopt en dat er met dieren wordt gegooid. Niet alleen om ze in bakken te laden; medewerkers gooien ook met eenden als 'lolletje'.

Animal Rights liep een aantal dagen undercover mee bij drie eendenfokkerijen in de buurt van de Veluwe. Op de beelden die nu online staan is moeilijk te zien of de misstanden bij een of meer bedrijven plaatsvinden.

Campagneleider Erwin Vermeulen van Animal Rights spreekt op Radio 1 van een "hardhandige en misselijkmakende" werkwijze. "Dieren worden doodgetrapt en tegen de wand van de stal doodgeslagen. Dit is inherent aan de industrie. Wij willen dat deze sector ophoudt te bestaan."

'Professionals'

De bedrijven willen tegenover RTL niet reageren, maar het eendenslachthuis waarmee ze samenwerken, Tomassen, doet dat wel. Die laat in een verklaring aan RTL weten dat de behandeling van de eenden misschien wel ruw en lomp lijkt, maar dat de vangploegen in de meeste gevallen professionals zijn die weten hoe ze dieren moeten behandelen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het daar op basis van de beelden niet mee eens en spreekt van "nare beelden". "Dieren moeten zo worden vervoerd dat ze niet lijden." Ook letsel is uit den boze, aldus de NVWA, die een onderzoek instelt naar de misstanden.