Kamer wil bestuurder VMBO Maastricht weg hebben

De voorzitter van het college van bestuur van de Limburgse vmbo-scholen moet van de Tweede Kamer onmiddellijk vertrekken. André Postema is "volstrekt ongeloofwaardig", "incompetent" en zijn "verwoestende wanbeleid" is onvergeeflijk, zeggen coalitie- en oppositiepartijen tijdens het debat over het examenchaos in Maastricht.

VVD, CDA, D66, PVV en SP snappen niet dat Postema, tevens PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, niet is opgestapt als voorzitter van de Limburgse onderwijskoepel. Hij wil aanblijven tot het onderzoek naar het examendrama is afgerond.

VVD-Kamerlid Heerema vraagt zich af of Postema een "plaat voor zijn hoofd" heeft. "Hij is volstrekt ongeloofwaardig." "Hoeveel bonter moet een bestuurder het maken?", vraagt CDA-Kamerlid Rog aan minister Van Engelshoven, die de zieke minister Slob vervangt. "Deze man gaat niet weg als je hem niet wegstuurt."

Kamerleden zijn zeer kritisch over zijn optreden nadat bekend werd dat 354 diploma's niet bleken te voldoen aan de exameneisen. Postema zou de zaak eerst in de media hebben gebagatelliseerd en gesproken hebben over administratieve fouten van de docenten.

'Vorstelijk betaald'

Irritatie is er ook over het hoge salaris van Postema, bijna 180.000 euro, voor een volledige aanstelling. Het is één euro minder dan de zogenoemde balkenendenorm, het wettelijke plafond van bestuurders. "Hij heeft vorstelijk betaald gekregen", zegt Kamerlid Van Meenen van D66.

De Kamerleden hebben het idee dat de bestuurder bovendien door zijn "tijdrovende nevenfuncties" zich niet volledig heeft ingezet voor het goed leiden van de scholen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Behalve PvdA-fractievoorzitter heeft Postema nog andere bijbanen.

PvdA-Kamerlid Van den Hul wil zich, tot verbazing van de andere Kamerleden, niet kritisch uitlaten over haar partijgenoot. Ze wil ook eerst een onderzoek afwachten naar het debacle. Partijleider Asscher heeft zich openlijk nog niet uitgesproken over het aanblijven van de PvdA'er, die sinds het aftreden van fractievoorzitter Barth een belangrijke positie in de Senaat heeft.

Minister Slob heeft vorige week aangedrongen op een zo'n snel mogelijke aanstelling van een interim-bestuurder. Onderwijsdeskundige Jan Rijkers is vandaag benoemd tot interim-lid van het bestuur en wordt verantwoordelijk voor het VMBO Maastricht. Hij gaat "nauw contact onderhouden met de voorzitter van het college van bestuur", zo staat in het persbericht.