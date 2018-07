8 jaar cel voor Nederlander in Nepal voor seksueel misbruik minderjarigen

In Nepal is een Nederlandse man van 75 veroordeeld tot 8 jaar cel vanwege het misbruiken van twee minderjarige jongens. De man stond terecht voor het misbruiken van vier jongens. De eis was 11 jaar. Hij wordt ook verdacht van sekstoerisme, maar of hij daarvoor is veroordeeld is onduidelijk.

In Nederland loopt naar de man een onderzoek van het zedenteam van de politie en een speciaal team dat zaken van kinderporno en kindersekstoerisme onderzoekt. In verband daarmee werd in november vorig jaar een 47-jarige man aangehouden.

Ook werden op vier plaatsen doorzoekingen gedaan, waarbijharde schijven in beslag zijn genomen. De politie onderzoekt of daarop kinderporno staat. Meerdere mannen in het onderzoek worden verdacht van het maken, hebben en verspreiden van kinderporno.

Tweede Nederlander

Vorige maand werd in Nepal ook een Nederlander opgepakt op verdenking van kindermisbruik. De man werkte in Nederland als kinderpsychiater.

Ook in die zaak is in Nederland een onderzoek gestart en zijn spullen van de man in beslag genomen.