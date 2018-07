Ontslag Satudarah-lid bij Justitie nogmaals teruggedraaid

Het ontslag van een justitiemedewerker omdat hij lid was van motorbende Satudarah, is voor de tweede teruggedraaid door de Centrale Raad van Beroep. Het ontslag is door zijn werkgever, het ministerie van Justitie, onderbouwd met feiten die stammen van nĂ¡ het ontslag in oktober 2014. Daarom is het ontslag ongeldig.

De ambtenaar werkte al tijden als sociotherapeut in een Forensisch Psychiatrisch Centrum. Hij was sinds 2002 lid van motorbende Satudarah. Dat lidmaatschap bestaat formeel niet meer, omdat de criminele organisatie afgelopen juni werd verboden en ontbonden door de rechter. De ambtenaar weigerde volgens Justitie zijn lidmaatschap op te zeggen.

Criminele activiteiten

Het Satudarah-lid werd pas in 2014 ontslagen door toenmalig minister Ard van der Steur, op grond van een interne gedragscode. Daarin staat dat ambtenaren geen lid mogen zijn van een motorclub die van criminele activiteiten wordt verdacht. De Centrale Raad van Beroep besloot in september 2016 dat het Satudarah-lidmaatschap zeker reden was tot zorg, maar dat het ontslag niet goed was voorbereid.

Justitie moest zich van de CRvB opnieuw buigen over het ontslag en besloot in 2017 het ontslag te handhaven. Inmiddels was er een inval geweest bij het Satudarah-clubhuis van de ambtenaar, waarbij wapens, munitie en drugs zijn gevonden. Ook de CRvB vindt dit "onverenigbaar met zijn functie als ambtenaar", maar kan het oude ontslag niet goedkeuren op basis van dit voortschrijdende inzicht.

Patstelling

Een nieuwe reden voor ontslag dient zich in theorie aan als de ambtenaar zijn lidmaatschap van Satudarah niet wil opzeggen. De criminele activiteiten van zijn motorclub zouden nu een prima ontslaggrond zijn, volgens de CRvB. Lastig is wel dat de ambtenaar officieel geen lid meer is van de club, omdat Satudarah in juridisch opzicht niet meer bestaat. Het is volgens de CRvB aan de minister om een oplossing te verzinnen voor deze patstelling.

Officieel is de ambtenaar ook na 2014 in dienst geweest van de overheid. Afhankelijk van eventuele andere verdiensten, hoort hij ook salaris te ontvangen voor de laatste jaren.