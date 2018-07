'Het is te zot voor woorden dat overal kinderen zitten te zweten'

"Dan ben je oververhit en denk je: ik wil in een ijsbad met ijsklontjes, even lekker afkoelen." Twan zit in groep 7 van de Johan Friso-school in Dordrecht en in zijn klaslokaal is het warm, heel warm. De hoogste temperatuur die de klas de laatste tijd heeft gezien op de thermometer is 32 graden.

En niet alleen in deze school is het warm, het is een landelijk probleem, vertelt Peter van Loon van de stichting Scholen van Morgen aan het Jeugdjournaal. "70 tot 80 procent van alle schoolgebouwen in Nederland is te warm. Dat zijn zo'n 6000 a 7000 scholen." Die warmte leidt tot allerlei problemen bij de leerlingen. "Ze klagen over vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn en concentratiegebrek."

Dat laatste kan meester Dick van Noppen uit Dordrecht beamen. "In de middag is het echt drukkend warm. De kinderen worden futloos, ze concentreren zich niet meer. En in plaats van rustig worden ze een beetje druk. Dan kunnen we eigenlijk niet meer zoveel."

In de onderstaande video vertellen kinderen en meester Dick wat ze doen tegen de hitte: