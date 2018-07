IJsbeer doodt Canadees die zijn kinderen beschermde

In het noorden van Canada is een man gedood toen hij zijn kinderen probeerde te beschermen tegen een ijsbeer. De man was met zijn dochters op een eiland aan de westkust van de Hudsonbaai toen hij werd verrast door de beer, die zijn dochter aanviel. Daarop heeft hij de kinderen opgedragen zich uit de benen te maken, terwijl hij de beer afleidde.

De meisjes konden naar de boot vluchten waarmee ze op het eiland waren gekomen. Op het schip hebben ze een noodoproep gedaan, maar de hulp kwam te laat. Nadat de man dood was aangetroffen op het eiland is de beer doodgeschoten.

Aanvallen door ijsberen zijn zeldzaam in Canada. Volgens de Canadese autoriteiten was de laatste dode door een ijsbeeraanval in de regio in 2000.

Geen angst door ijsbeerexcursies

In en rond het dorp Arviat, waar de man woonde, niet ver van het eiland, worden de laatste jaren steeds meer ijsberen gezien. Vorig jaar werden er 380 beren in de omgeving waargenomen. In het gebied leven volgens experts zo'n 840 ijsberen. Hoewel dat aantal al jaren stabiel is, zijn de dieren die de afgelopen tijd zijn waargenomen sterk vermagerd.

Volgens een inwoner van het dorp raken de dieren gewend aan mensen, doordat er meer ijsbeerexcursies worden gehouden in het gebied. "Beer-tours leiden ertoe dat de Inuit zich moeten verdedigen tegen beren die hun angst voor mensen zijn kwijtgeraakt", schrijft een inwoner van Arviat op Twitter.