'Britse stel mogelijk besmet door weggegooid flesje novitsjok'

De Britse staatssecretaris voor Veiligheid Wallace gaat ervan uit dat het stel dat in Amesbury in aanraking is gekomen met novitsjok, het slachtoffer is geworden van resten van het zenuwgas dat in maart in het naburige Salisbury werd gebruikt.

Op basis van anonieme regeringsbronnen schrijft de krant Financial Times dat de autoriteiten rekening houden met de mogelijkheid dat ze besmet zijn met een weggegooid flesje met het zenuwgas. Het publiek wordt aangeraden achtergebleven afval niet op te rapen.

De twee, een man van 45 en zijn vriendin van 44, werden zaterdag bewusteloos aangetroffen in een huis in Amesbury, 13 kilometer ten noorden van Salisbury. Onderzoek naar de achtergrond van de twee bracht niets aan het licht dat een aanval met zenuwgas op hen zou kunnen verklaren. Het stel ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De Britse politie onderzoekt op meerdere plekken in Amesbury en omgeving hoe de twee met het gif in aanraking zijn gekomen. Verschillende straten zijn afgesloten voor het publiek. Het stel was zaterdagmiddag in een centrum voor Baptisten in Amesbury en een park. Ook die plekken worden nageplozen.

Rusland

Wallace heeft Rusland opgeroepen nadere informatie te geven over het zenuwgas novitsjok. Volgens de Britse regering zat Rusland in maart achter de aanval met het zenuwgas op de voormalige Russische dubbelspion Skripal. Zijn dochter, die bij hem op bezoek was, werd toen ook vergiftigd. Inmiddels zijn ze goeddeels hersteld. Met de informatie kan Rusland goedmaken wat er in maart is gebeurd, zie Wallace.

Rusland heeft steeds ontkend dat het betrokken was bij de aanval met het middel novitsjok.

Een Russisch parlementslid heeft de Britse regering aangeraden de hulp in te roepen van Russische deskundigen in het onderzoek. De oproep komt van Vladimir Sjamanov, de voorzitter van het defensie-commissie in de Doema.

In het Britse Lagerhuis legt minister van Binnenlandse Zaken Javid vandaag een verklaring af over het jongste incident met het zenuwgas.

Amesbury

Aanvankelijk werd gedacht dat Charlie Rowley (45) en Dawn Sturgess (44) in Amesbury een overdosis heroïne of cocaïne hadden genomen. Onderzoek in een militair centrum toonde aan dat ze waren blootgesteld aan het zenuwgas novitsjok.

Door dit nieuwe geval is de angst onder de bevolking rondom Salisbury groot. Mensen wordt geadviseerd hun kleren steeds goed te wassen en en ook hun persoonlijke spullen vaak te reinigen.

Het incident toont volgens een hoogleraar chemie in Londen aan dat resten van het zenuwgas lang actief blijven.