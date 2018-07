Activisten dringen Belgisch slachthuis binnen, laten varken vrij

De politie heeft de actie beëindigd. Wat er met het varken is gebeurd, is niet bekend.

Volgens de politie gaat het voornamelijk om Franse actievoerders, die nu richting de Franse grens worden gebracht. Later worden ze nog verhoord. De leden van de groep zeggen dat ze met zo'n zeventig man waren, maar de politie spreekt van ongeveer veertig activisten.

Vorig jaar kwam het varkensslachthuis in Tielt in het nieuws vanwege ernstige misstanden. Op beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights was te zien hoe varkens werden geslagen, geschopt en aan de oren werden voortgetrokken. Daarnaast werden exportregels omzeild en werden dode dieren alsnog verwerkt. De Belgische minister van Dierenwelzijn heeft daarna het slachthuis stilgelegd.