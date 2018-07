Gezondheid noordelingen kan weer 5 jaar worden gevolgd

Het grootschalige gezondheidsonderzoek Lifelines kan weer vijf jaar door. Er is 40 miljoen euro bijeen gebracht voor de derde fase van het onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Bij het onderzoek worden 165.000 mensen uit de drie noordelijke provincies gevolgd, volgens planning over een periode van dertig jaar. Het loopt sinds 2006, en kan nu de derde onderzoeksronde in. Hoe langer het onderzoek kan duren, hoe waardevoller de resultaten zijn.

Gezond oud worden

Lifelines zoekt antwoord op de vraag waarom de ene persoon gezond oud wordt, en de ander niet. Daartoe worden de deelnemers elke vijf jaar gescreend. Dat heeft de afgelopen jaren al veel inzicht opgeleverd in oorzaken van allerlei ziekten.

Op basis van Lifelines-gegevens zijn inmiddels meer dan 450 onderzoeksaanvragen goedgekeurd en bijna 250 wetenschappelijke publicaties tot stand gekomen.

Aan een van de wetenschappers die nauw bij Lifelines is betrokken werd in 2015 de Spinozapremie toegekend, de hoogste wetenschappelijke prijs van Nederland. Op dit moment loopt onder meer een onderzoek naar de vraag in hoeverre gezondheid al in de baarmoeder wordt bepaald.

Nieuw geld

Bij de start was er geld voor de eerste twee onderzoeksrondes. Nu is door verschillende partijen nieuw geld toegezegd. Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen betalen samen 15 miljoen euro. Groningen, Drenthe en Friesland leggen samen 5 miljoen euro bij. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeert de komende vijf jaar 20 miljoen euro.

Staatssecretaris Blokhuis verwacht dat het vervolg van het onderzoek praktisch toepasbare kennis oplevert, bijvoorbeeld over manieren om een gezonde leefstijl te bevorderen en ziektepreventie.

Voor de geplande vierde en vijfde onderzoeksfase moet het UMCG opnieuw op zoek naar geld. Begrijpelijk, zegt bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG tegen RTV Noord. "Bestuurders regeren in principe voor een jaar of vier. En dat betekent automatisch dat zij geen geld beschikbaar stellen voor een periode van tien tot vijftien jaar."