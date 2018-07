Wekdienst 5/7: debat Groningen en fair playprijs vernoemd naar Nouri

Wat heb je gemist?

Na maanden onderhandelen over het Klimaatakkoord is er op een aantal gebieden nog weinig bereikt. Dat blijkt uit de hoofdlijnen van het akkoord, die de NOS heeft ingezien. In de industrie bijvoorbeeld moet de uitstoot van CO2 flink omlaag, maar hoe dat moet, is nog onduidelijk.

Bedrijven willen eerst zeker weten dat ze geld krijgen van de overheid. Ook het overleg over verkeer en vervoer heeft nog weinig opgeleverd. Zolang nog niet duidelijk is hoeveel het kost en wie dat gaat betalen, zijn er nog niet veel concrete maatregelen. De plannen voor het verduurzamen van huizen en gebouwen zijn het meest concreet. Duurzame energie en goede isolatie staan daarin centraal.

Ander nieuws uit de nacht: