Uitlevering van Kim Dotcom aan de VS dichterbij

Internetondernemer Kim Dotcom mag door Nieuw-Zeeland worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft een Nieuw-Zeelands hof bepaald. De oprichter van Megaupload werd ruim zes jaar geleden bij een spectaculaire operatie in Auckland opgepakt, maar kwam al snel weer vrij.

De VS probeert sindsdien hem uitgeleverd te krijgen. Met Megaupload, waarop bestanden (muziek, films, etcetera) gedeeld konden worden, zou hij op grote schaal auteursrechten hebben geschonden. De site werd in 2012 op last van de FBI uit de lucht gehaald.

Hooggerechtshof

Het hof oordeelde in een beroepszaak die Kim Dotcom (44) had aangespannen; vorig jaar had een rechtbank geoordeeld dat hij kon worden uitgeleverd. Dotcom, die in het Duitse Kiel werd geboren als Kim Schmitz, kan nog naar het Hooggerechtshof stappen.

Met Megaupload verdiende Dotcom tientallen miljoenen. Volgens Amerikaanse autoriteiten dupeerde hij filmstudio's en platenlabels voor meer dan 500 miljoen dollar door mensen te stimuleren hun aankopen te delen via de site.

In het verleden hebben de advocaten van Dotcom aangevoerd dat de praktijken waarvoor de VS hem wil berechten geen misdrijf zijn in Nieuw-Zeeland.