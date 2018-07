Indiase arbeiders verdienen weinig, anders wordt het jurkje te duur

Ze verdient ruim 9000 Indiase roepie, omgerekend zo'n 115 euro per maand. Voor dat geld werkt Dulari Devi zes dagen per week in een textielfabriek bij de Indiase hoofdstad New Delhi. "We komen net rond, dankzij God", zegt ze.

Nog steeds zijn er in India, Bangladesh en andere landen veel arbeiders die onder slechte omstandigheden in dit soort fabrieken werken. De lonen zijn laag en de werkplaatsen onveilig.

Om dit te verbeteren, moeten kledingmerken in Nederland vanaf vandaag publiekelijk vragen beantwoorden over de omstandigheden op de locaties waar de kleding vandaan komt.

Correspondent Aletta André sprak met Devi en de eigenaar van de fabriek waar ze werkt: