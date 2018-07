IND gaat luisteren naar "authentiek verhaal" homoseksuele asielzoeker

De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat op een andere manier beoordelen of het verhaal van een homoseksuele vluchteling geloofwaardig is. In het verhoor moet het persoonlijke, authentieke verhaal boven tafel komen, zegt staatssecretaris Harbers van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Proces

Hij reageert op kritiek uit de Kamer die vindt dat homo's te vaak worden afgewezen, terwijl ze wel in aanmerking komen voor asiel. Ook vindt homobelangenorganisatie COC het asielbeleid voor homo's ondeugdelijk.

Nu kijkt een IND-medewerker vooral naar het proces van bewustwording met bijvoorbeeld vragen over de dag dat iemand uitkwam voor zijn seksuele geaardheid. Kamerleden benadrukken dat dat niet van de ene op de andere dag gebeurt, zeker niet in landen waar lhbti'ers niet geaccepteerd worden.

Fraude

Staatssecretaris Harbers past de aanpak aan en laat IND-medewerkers trainen op het stellen van vragen over persoonlijke ervaringen. "Een asielzoeker kan zo gemakkelijker zijn authentieke eigen verhaal vertellen." Hij denkt ook dat meer persoonlijke verhalen voorkomen dat er fraude wordt gepleegd door het vertellen van een standaard aangeleerd verhaal.