Drie doden, twee gewonden bij ongeluk Uitgeest

Op de N203 tussen Uitgeest en Castricum zijn bij een ernstig ongeval drie doden gevallen. Bij de botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto kwamen drie inzittenden van de personenauto om, meldt de politie. Twee mensen die ook in de auto zaten, raakten gewond.

De auto belandde door de klap deels in de sloot. Er zijn ambulances, brandweerauto's en een traumahelikopter ter plaatse. De weg is afgesloten. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk.