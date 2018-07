Nieuwe wapenstok voor politie: elf centimeter langer, groot verschil

De politie werkt vanaf vandaag met een uitschuifbare wapenstok. De eerste agenten hebben het nieuwe wapen deze week gekregen. De wapenstok is maar elf centimeter langer dan de oude, maar toch veel praktischer, vindt de politie.

"Het lijkt misschien weinig," zegt instructeur Michael Huis, "maar elf centimeter extra geeft een collega letterlijk meer ruimte om te handelen."

Vandaag geeft Huis training aan agenten hoe ze met deze nieuwe wapenstok om moeten gaan.

De korte gummiknuppel voldeed niet meer "vanwege zijn lengte, te weinig slagkracht en gebrek aan uitstraling", stond in de evaluatie van een proef met het nieuwe wapen. Volgens Jaap Timmer, die onderzoek deed naar de uitschuifbare variant, lieten agenten de stok dan ook regelmatig in de auto of op kantoor liggen.

De oude was licht, met rubber bekleed en 40 cm lang. De uitschuifbare wapenstok is zwaarder, van staal en in uitgeschoven toestand ruim 50 cm lang.

"Agenten voelden zich met het nieuwe wapen meer op hun gemak en hadden het gevoel meer gezag uit te stralen."

De nieuwe stok wordt met een snelle beweging uitgeschoven en maakt daarbij ook een klikgeluid. "Dat geeft ook al een meerwaarde," zegt Timmer. "Als mensen dronken of dreigend op agenten afkomen is het ook effectiever om mensen op afstand te houden."

De politie denkt daarom ook minder vaak geweld te hoeven gebruiken.

Komt harder aan

Met de nieuwe stok hoeft er minder vaak geslagen te worden om hetzelfde effect te bereiken, zegt Huis.

"Als je een agent iemand vijf keer ziet slaan, komt dat heel anders over dan wanneer je iemand één klap ziet geven die net zo effectief is."

Tijdens de training leren agenten hoe ze zo effectief mogelijk de wapenstok gebruiken. En dat komt hard aan, vertelt een agent: "Het doet pijn ja, een klein tikkie is al genoeg om je doel mee te bereiken."

In totaal krijgen alle 45.000 agenten op straat de nieuwe wapenstok. De uitschuifbare stok wordt al langer gebruikt in België, Duitsland en Engeland.