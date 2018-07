Thaise toerismeclub wil trekpleister maken van grot met voetballertjes

Verslaggever Henrik-Willem Hofs is bij de ingang van de grottenstelsel aangekomen, om de redding van de kinderen en de coach te verslaan. Op NPO Radio 1 beschreef hij de hectiek van reddingswerkers, duikers, marine-mensen, politieagenten en journalisten: "Zo ziet het er dus uit als de wereld meekijkt hoe dit naar een ontknoping gaat. Het is een groot dorp hier en iedereen wacht in spanning hoe het gaat aflopen".

De reddingswerkers staan voor een cruciale keuze, zei Hofs. "Wat gaan ze nu doen? Er komt weer regen aan, het water zou de grot in kunnen spoelen en dat maakt het een stuk moeilijker om de jongens er nog uit te krijgen. De vraag is: krijgen ze duikmaskers en worden ze één voor één door dat stelsel naar buiten geloodst?"

Een woordvoerder zei dat in zo'n geval de sterkste jongens als eerste gaan, zodat de zwakkeren nog even kunnen oefenen. "Maar er kleven ook risico's aan", zei Hofs. "De jongens kunnen niet zwemmen en moeten onder water door hele smalle doorgangen. Als een kind in paniek raakt kan dat fataal worden."