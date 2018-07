Moeder (92) vermoordt zoon (72) na ruzie om opname in verzorgingshuis

De moeder, haar zoon en zijn partner woonden bij elkaar in Fountain Hills bij Phoenix. Volgens de politie kregen ze ruzie omdat de zoon het tijd vond dat zijn moeder in een verzorgingshuis ging wonen. De vrouw van 92 zou lastig zijn geweest in de omgang.

Pistolen in kamerjas

De vrouw dacht enkele dagen na over een aanval op haar zoon. Vervolgens verstopte ze twee pistolen in haar kamerjas en confronteerde ze de zoon en zijn partner in hun slaapkamer. Ze schoot hem met twee schoten neer en richtte daarna op zijn vriendin van 57.

Die stortte zich op haar schoonmoeder. Na een korte worsteling liet de vrouw van 92 het pistool vallen en greep ze naar het tweede wapen. De vriendin slaagde erin ook dat pistool uit haar handen te slaan en belde de politie.

Toen agenten ter plaatse kwamen, vonden ze de vrouw in haar ligstoel.