OVV onderzoekt olielekkage Botlek, eerste zwanen kunnen opvang verlaten

De eerste zwanen die door het olielek in het Rotterdamse havengebied werden besmeurd met stookolie, kunnen de noodopvang verlaten. De speciale opvang werd door Rijkswaterstaat in gebruik genomen, nadat een Noorse olietanker op zaterdag 23 juni op een steiger was gebotst.

De eerste dertig dieren kunnen morgen, na een grondige poetsbeurt en een herstelperiode, de opvang verlaten. De zwanen worden niet vrijgelaten in het havengebied, maar in de Hoeksche Waard, zo'n 30 kilometer van de opvang in Hoek van Holland. Voordat de dieren worden vrijgelaten, moet eerst hun vetlaag herstellen.

Naar schatting zijn ongeveer 900 zwanen in het Botlekgebied door de olie besmeurd. Tot nu toe zijn 400 zwanen naar opvangplekken gebracht.

Onderzoek OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een onderzoek gestart naar de aanvaring. Door het olielek van zeeschip Bow Jubail ontstond veel schade aan het milieu en voor dieren. Zo'n 200 ton stookolie kwam in het water terecht.

De raad gaat zowel de oorzaak van de aanvaring als de beheersing van de milieuschade onderzoeken. De organisatie is vanwege de omvang van het incident op basis van internationale afspraken verplicht onderzoek te doen naar de oorzaak. Het zal naar verwachting een jaar duren voordat het eindrapport kan worden gepubliceerd.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de Noorse rederij Odfjell zondag aansprakelijk gesteld.