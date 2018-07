Anti-terreureenheid onderzoekt vergiftiging stel bij Salisbury

De Britse anti-terreurpolitie onderzoekt wat er gebeurd is met een man en een vrouw in de plaats Amesbury, die zaterdag met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Amesbury ligt op 13 kilometer van Salisbury, waar de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia begin maart werden vergiftigd met zenuwgas.

Gezien de gebeurtenissen in Salisbury in maart, werd de anti-terreurdienst betrokken bij het onderzoek van de lokale politie.

Over de man en de vrouw is weinig bekend gemaakt. Het zijn veertigers. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis waar ook de Skripals behandeld werden. Een militair laboratorium zoekt uit aan welke stof ze zijn blootgesteld. Aanvankelijk werd gedacht aan drugs, later aan vergiftiging. In het geval van de Skripals ging het om het zenuwgas novitsjok.

De Engelse krant The Sun meldt dat het Britse stel vergelijkbare symptomen vertoont als de Skripals. Ze waren bewusteloos toen ze werden gevonden. Hun toestand is kritiek.

In verband met het onderzoek heeft de politie in Amesbury en Salisbury een aantal plekken afgezet. Premier May wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.