Chileense mijnwerker die vastzat onder de grond: blijf sterk en steun elkaar

Hij voorziet ook een belangrijke rol voor de begeleider. De coach zal de jongens die overstuur of bang zijn, moeten steunen. "Bang zijn, is normaal", zegt de Chileen. "Daar hoef je je niet voor te schamen, want wij waren ook bang. Daarnaast huilden wij, allemaal volwassen mannen, veel."

Maar er werd niet alleen maar getreurd, herinnert Reygadas zich. "We bleven in leven door elkaar te steunen en bij elkaar te blijven. We gaven elkaar advies als dat nodig was en wat ook belangrijk was: humor. We zongen veel, maakten grappen en deden vaak clownesk."

In onderstaande video is te zien hoe de laatste Chileense mijnwerker in oktober 2010 uit de mijn werd gered: