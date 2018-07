Amsterdam zoekt 'dag en nacht' naar nieuwe leraren

Met driehonderd vacatures in het basisonderwijs lijkt het tekort aan leraren Amsterdam het hardst te treffen. Van alle vacatures die open staan in het basisonderwijs in Nederland is een kwart bij Amsterdamse scholen, blijkt uit cijfers van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de vereniging van schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs in Amsterdam.

Het moet vóór de zomervakantie

De vraag of het nog goed komt voor het nieuwe schooljaar, is lastig te beantwoorden, zegt Grada Huis van het BBO bij AT5. "Het is moeilijk te voorspellen omdat de situatie snel verandert. Er wordt continu met mensen geschoven. Het zal wel voor de zomervakantie moeten gebeuren, want als die begint heeft iedereen zijn plek gevonden. Daarom zijn schooldirecteuren in deze periode dag en nacht op zoek naar mensen."

Als er in september onvoldoende leraren zijn, moeten scholen op zoek naar andere oplossingen. "Dit kan betekenen dat een schooldirecteur of ouder met lesbevoegdheid tijdelijk voor de klas komt", aldus Huis. "Het kan ook zijn dat er een onbevoegd persoon voor de klas staat. Dit is dan vaak een onderwijsassistent die eigenlijk nog niet alleen les mag geven, maar dat bij gebrek aan mensen toch doet. In het uiterste geval worden kinderen naar huis gestuurd."

182 keer een klas naar huis gestuurd

Het afgelopen halfjaar hebben scholen bijgehouden hoe vaak sprake was van een tekort en de maatregelen die zijn genomen. De cijfers: in de eerste zes maanden van 2018 stond in Amsterdam 377 keer een onbevoegde leraar voor de klas; 445 maal werd een klas verdeeld over andere klassen.

Daarnaast moest 205 keer een directielid de les overnemen. In 182 gevallen is een klas naar huis gestuurd.