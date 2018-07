Rechter: hogeschool aansprakelijk voor studievertraging

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is verantwoordelijk voor de studievertraging van een van zijn studenten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een tussenvonnis.

De student medische hulpverlening kon geen stageplek vinden en liep daardoor vertraging op. Volgens de rechter heeft de school, voordat de opleiding werd aangeboden, onvoldoende rekening gehouden met de kans dat er niet genoeg stageplekken zouden zijn. De school waarschuwde de student niet voor dat risico en voldeed daardoor niet aan zijn zorgplicht, zegt de rechter.

Schadebedrag

Hoe hoog het schadebedrag is dat de student krijgt, bepaalt de rechter in een later stadium. De HAN vindt dat de Staat moet opdraaien voor de schade, maar volgens de rechter heeft de school die vordering onvoldoende toegelicht. Deze wordt daarom afgewezen.

De opleiding medische hulpverlening leidt studenten op tot ambulance-, anesthesie- en spoedeisendehulpmedewerkers.