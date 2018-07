Balkon valt van appartement in Groningen

Met wat de bewoner "een doffe dreun" noemt is vanochtend om 05.15 uur een balkon van een appartement in Groningen gevallen. Niemand raakte gewond, maar de woningbouwvereniging wil snel onderzoeken of meer balkons van het appartementencomplex kunnen afbreken.

Het balkon hoorde bij de flat van Pieter Bouma, op de tweede verdieping. Hij kon de dreun die hij tijdens zijn slaap hoorde aanvankelijk niet thuisbrengen, vertelt hij bij RTV Noord.

Balkon ging steeds meer hangen

"Om tien voor zes wilde mijn kat naar het balkon. Op dat moment zag ik dat ik geen balkon meer had", aldus Bouma. Hij had al twijfels over het balkon. "Ik woon hier nu drieƫnhalf jaar en ik zag dat het balkon steeds meer begon te hangen. Ik heb dat wel eens aangegeven bij Lefier (de woningbouwvereniging). Maar die zei dat er niks kon gebeuren."

Lefier heeft 312 woningen met dergelijke balkons. "In 2014 hebben we onderzoek laten doen naar de staat van de balkons", zegt een medewerker. "Kort geleden is deze flat van binnen gerenoveerd, dus dit is voor ons een onaangename verrassing."

Deuren worden afgesloten

Uit voorzorg laat Lefier alle balkons stutten. Tot die tijd worden de deuren naar de balkons afgesloten, zodat niemand er nog op kan.

In 2011 stortte in Leeuwarden een galerijvloer in. Toen rezen er twijfels over de veiligheid van de draagconstructie van balkons die zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. In Leeuwarden, maar ook in Venlo en Breda, werden honderden balkons tijdelijk afgesloten voor bouwkundig onderzoek.