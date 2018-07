Chinese tycoon komt om na val in Provence

Een van China's bekendste en rijkste zakenmensen is tijdens een zakenreis in Frankrijk om het leven gekomen. De 57-jarige Wang Jian van de HNA Group liep bij een val in de Provence zware verwondingen op die hem fataal zijn geworden.

Getuigen vertelden de politie dat Wang op een muurtje boven een afgrond was gaan staan, zodat zijn familie een foto van hem kon nemen. Hij verloor zijn evenwicht en maakte een val van vijftien meter.

Hainan Airlines

Wang werkte in de vroege jaren negentig bij de net opgerichte vliegmaatschappij Hainan Airlines Co, dat mede onder zijn leiding uitgroeide tot de grootste private luchtvaartmaatschappij van China.

Het bedrijf investeerde ook in andere, vaak verwante sectoren zoals reisbureaus, hotels en cruisebedrijven, maar ook in logistiek en transport, retail en de financiƫle sector. Zo werd de HNA Group onder meer grootaandeelhouder bij Deutsche Bank.

Door het agressieve uitbreidingsbeleid bouwde de HNA Group een grote schuldenlast op, die het sinds enige tijd probeert te saneren.