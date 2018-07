Chileense officieren veroordeeld om moord op zanger in 1973

In Chili moeten acht oud-officieren voor 15 jaar de cel in voor de moord op de zanger Victor Jara in 1973. De rechter legde de straf van 15 jaar en een dag op na een jarenlang onderzoek. Op 16 september is het 45 jaar geleden dat Jara werd gemarteld en doodgeschoten.

Jara was een populaire zanger, theaterdirecteur en hoogleraar, die sympathiseerde met de socialistische regering-Allende, die in de staatsgreep van 1973 werd afgezet door generaal Pinochet.

De destijds 40-jarige Jara werd met zijn studenten, collega-docenten en anderen vastgezet in een voetbalstadion in de hoofdstad Santiago, dat later naar hem vernoemd is.

Verminking

Volgens gevangenen die het overleefd hebben verbrijzelden militairen de vingers van Jara, zodat hij nooit meer gitaar kon spelen. Daarna werd hij geëxecuteerd. In zijn lichaam werden dagen later 44 kogels gevonden.

Zijn dochter en vrouw hebben jarenlang voor gerechtigheid gestreden. In 2009 werd zijn lichaam opgegraven voor onderzoek.

Twee jaar geleden werd in Florida de Chileense oud-militair Pedro Barrientos al schuldig bevonden aan het martelen en doden van Victor Jara. Het verzoek om zijn uitlevering loopt nog.