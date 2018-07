Oud-premier Najib van Maleisië aangeklaagd voor wegsluizen fortuin

Voormalig premier Najib Razak van Maleisië heeft voor een rechtbank in Kuala Lumpur gezegd dat hij onschuldig is. Gisteren werd hij opgepakt op verdenking van corruptie. Hij is aangeklaagd omdat hij honderden miljoenen dollars van een investeringsfonds van de overheid naar zijn eigen bankrekening zou hebben gesluisd.

Najib verloor in mei de verkiezingen van Mahatir Mohamad (93), een andere oud-premier. Daarna werd er een nieuw onderzoek naar Najib gestart. Een eerder onderzoek, in de tijd dat hij nog premier was, leverde niets op.

Afgelopen tijd zijn verscheidene invallen gedaan bij Najib. De politie heeft daarbij naar eigen zeggen voor 273 miljoen dollar aan spullen en geld in beslag genomen. Het ging vooral om veel juwelen, waaronder een ketting die 1,6 miljoen dollar waard is.

Het investeringsfonds waarmee Najib fraude zou hebben gepleegd was bedoeld om investeringen te doen in de hoofdstad Kuala Lumpur. In 2015 kwam het fonds in betalingsproblemen. The Wall Street Journal berichtte daarna over aanwijzingen dat er zo'n 700 miljoen dollar was weggesluisd naar rekeningen van de toenmalig premier.