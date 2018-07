Fotograaf iconische foto Cubaanse Elián overleden

Elián werd in 1999 bij Florida uit de zee gered. Zijn moeder was verdronken. De komst van het jochie naar de VS mondde uit in een juridisch gevecht. Zijn vader wilde dat zijn zoon naar Cuba terug zou komen, maar Cubaanse familieleden in Miami wilden hem juist daar houden.

Fotograaf Alan Diaz, wiens ouders uit Cuba kwamen, werkte destijds als freelancefotograaf. Hij is 71 jaar geworden. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. Volgens zijn dochter was hij de koning van zijn gezin. "Hij gaf om al zijn vrienden en collega's. Zijn leven was fotografie en zijn vrouw."

Diaz bracht zijn jeugd door in Cuba en studeerde daar fotografie samen met Alberto Korda, bekend door zijn iconische foto van guerrillastrijder Che Guevara.