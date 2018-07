Ouders van overleden vrouw krijgen lichaam verminkt terug na onderzoek

Een vrouw van 19 uit Uden is na haar dood onterecht inwendig onderzocht, zegt het Openbaar Ministerie. Het lichaam van Ximena Knol is volgens haar familie door het onderzoek volledig verminkt.

De vrouw overleed in februari. Vermoedelijk had ze zelfmoordpoeder gebruikt. Omdat niet met zekerheid te zeggen was waaraan Ximena is overleden, werd onderzoek gedaan naar haar dood.

Uitwendig onderzoek en toxicologisch onderzoek waren genoeg geweest, zegt het OM nu. Maar door een misverstand bij het OM werd het lichaam van de vrouw ook inwendig onderzocht.

"Onze dochter is door het OM fysiek van ons afgenomen. Als een stuk vlees in een plastic zak afgevoerd. Ze is postuum misbruikt, gemolesteerd en verminkt", zegt Knols vader tegen Omroep Brabant.

Onherkenbaar

In het sectierapport, dat door de regionale omroep is ingezien, staat in detail beschreven hoe ver het onderzoek ging. Er werden verschillende lichaamsdelen opengesneden. Toen de ouders van de vrouw haar na het onderzoek wilden bekijken, herkenden ze haar bijna niet meer. "Ze was vies en zwaar verminkt. Volledig onherkenbaar lag ze daar."

De ouders eisen een schadevergoeding. Ze willen het geld gebruiken voor een nog op te richten stichting die zelfdoding onder jongeren wil voorkomen.