Vleesverwerkers krijgen met terugwerkende kracht koudetoeslag

Honderden medewerkers van een vleesbedrijf in Zaandam krijgen een nabetaling van een koudetoeslag, die kan oplopen tot 3000 euro. De FNV heeft een rechtszaak daarover tegen het bedrijf Hilton Food Holland gewonnen.

750 medewerkers en uitzendkrachten krijgen met terugwerkende kracht over vijf jaar een toeslag nabetaald voor werken in een koelruimte. Voortaan wordt de toeslag standaard betaald.

Korte metten

Vakbondsbestuurder Karel de Buijzer zegt op de site van de FNV dat Hilton Food vond dat de vleesverwerker de koudetoeslag uit de slagers-cao niet hoefde te betalen. "Maar daar heeft de rechter korte metten mee gemaakt. De medewerkers zijn op alle punten in het gelijk gesteld. Niet alleen over de nabetaling, maar ook over de structurele toeslag van 9,80 euro bruto per week."

De nabetaling kost Hilton Food een kleine 2 miljoen euro. Het bedrijf maakt voorverpakt vlees exclusief voor Albert Heijn.