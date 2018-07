Leider motorclub Kings Syndicate aangehouden voor liquidatiepoging

Een 42-jarige man uit Breda is op verzoek van de Belgische politie aangehouden omdat hij wordt verdacht van een liquidatiepoging vorig jaar. De verdachte is volgens de politie kaderlid van motorclub Kings Syndicate. Die groep bestaat uit onder anderen voormalige leden van motorclub No Surrender.

De liquidatiepoging was in april 2017. Een man werd op het erf van zijn landbouwbedrijf in Rijkevorsel in België opgewacht door twee mensen. Hij werd vier keer in zijn lichaam geschoten en raakte zwaargewond. De daders vluchtten en de politie begon een onderzoek.

Vandaag werd de 42-jarige verdachte aangehouden in Oosterhout. Zijn woning werd ook doorzocht. De verdachte wordt overgedragen aan de politie in België, die verdergaat met het onderzoek, meldt Omroep Brabant.