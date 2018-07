Netty en Jaap hebben al 18 jaar pleegkinderen: 'Niet makkelijk, wel een verrijking'

Netty en Jaap hebben ook anderen aangestoken. Jaaps zus, heeft pleegkinderen, net als een broer en zus van Netty. En ook de buren namen pleegkinderen in huis. "Ze zagen hoe het bij ons ging, dat het eigenlijk een gewoon gezin is en dat we stabiliteit konden bieden. Want dat is toch waar die kinderen het meeste behoefte aan hebben. En dan is het soms moeilijk, als ze weer teruggeplaatst worden, en het dan toch weer mis gaat, Dan blijft het voor het kind onrustig. Maar we weten ook, het zijn niet onze kinderen. Ze hebben ook een eigen familie en dat moet je respecteren, al is het soms moeilijk om ze los te laten."