Wiskunde-examen moet over vanwege stelende scholier

Vwo-leerlingen van het Vreewijk Lyceum in Rotterdam moeten een schoolexamen Wiskunde B opnieuw maken omdat een scholier de toets had gestolen. Het gaat om leerlingen uit de vijfde klas. Ze doen dit jaar nog geen eindexamen, maar de toets telt daar wel voor mee.

De school kwam vorige week ook al in het nieuws. Toen werd bekend dat een groot deel van de leerlingen er was gezakt.

Ouders hebben nu een brief gekregen van de rector waarin staat dat het schoolexamen Wiskunde B door een leerling is gestolen en daarna verspreid onder andere scholieren, meldt RTV Rijnmond. De school kwam erachter toen opvallend veel vijfdeklassers hoge cijfers haalden. Iedereen moet de toets opnieuw maken.

De leerlingen van het Vreewijk Lyceum en het Zuider Gymnasium moeten de toets binnenkort overdoen. Het Zuider Gymnasium zit in het pand van het Vreewijk Lyceum.

Verscherpt toezicht

Vorige week werd bekend dat op het Vreewijk Lyceum bijna de helft van de atheneumleerlingen en ruim een derde van de havo-scholieren is gezakt. Het gaat om twaalf vwo'ers en 33 havisten. De school is onder verscherpt toezicht gesteld en de onderwijsinspectie is ingelicht. Het bestuur laat een externe partij onderzoek doen naar de zaak.

Er is ook een directeur van de overkoepelende scholengemeenschap vertrokken. Waarom hij weggaat, is niet duidelijk. Een woordvoerder wil alleen zeggen dat er een verschil is van inzicht.